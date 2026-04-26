Nelle ultime ore, un gruppo di imbarcazioni è partito dal porto di Augusta, in Sicilia. La loro destinazione include i porti della Grecia e della Turchia, prima di dirigersi verso le acque sotto controllo israeliano. L’obiettivo dichiarato è quello di rompere l’assedio a Gaza. La partenza è avvenuta senza incidenti, e le imbarcazioni sono state segnalate come parte di una nuova operazione di protesta.

La Flotilla ha preso il largo da Augusta in queste ore. La prossima tappa saranno i porti della Grecia prima e della Turchia poi, da cui le barche prenderanno poi il mare in direzione delle acque controllate da Israele con lo scopo di “rompere l’assedio” a Gaza. Come già detto da Francesca Albanese e dagli stessi gruppi palestinesi, questa rischia di essere l’ennesima missione con il finale già scritto: Israele non farà passare le barche, le sequestrerà e arresterà i loro occupanti, per poi rimpatriarli o, comunque espellerli da Israele, dove solitamente vengono fatti sbarcare. “Ricordiamo che a Gaza c'è ancora un genocidio in corso e il 60% del territorio della Striscia è in mano all'esercito israeliano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una nuova Flotilla ha preso il largo dalla Sicilia

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