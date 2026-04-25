Una nuova flottiglia si prepara a partire verso Gaza, questa volta con un numero maggiore di imbarcazioni e di persone rispetto alla precedente. Le navi sono state riempite con volontari e attivisti provenienti da diversi Paesi, pronti a raggiungere la destinazione. La missione si svolge sotto gli occhi delle autorità e con un forte coinvolgimento internazionale. La partenza è prevista nelle prossime ore.

Con più barche e molte più persone dell'ultima volta, con lo stesso obiettivo quasi impossibile di rompere il blocco navale Sette mesi dopo la partenza dell’ultima spedizione, una nuova missione della Global Sumud Flotilla è quasi pronta a partire dalla Sicilia verso la Striscia di Gaza. L’obiettivo dell’iniziativa indipendente è lo stesso: tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sulla situazione a Gaza, tentare di rompere il blocco navale imposto da Israele e portare cibo e beni di prima necessità ai palestinesi (le ultime due cose saranno quasi impossibili da ottenere). Inizialmente la partenza era stata fissata per venerdì, ma è stata posticipata di almeno un giorno.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è una nuova Flotilla in partenza per Gaza

A new flotilla is heading to Gaza

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