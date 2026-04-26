Una nuova Casetta dell’Acqua sul lungomare di Scauri

È stata inaugurata una nuova “Casetta dell’Acqua” sul lungomare di Scauri, situata in piazza Elio Camerota. Il punto di erogazione offre acqua potabile sicura, refrigerata, naturale o frizzante, a prezzi contenuti. L’apertura è avvenuta di recente e l’amministrazione comunale ha confermato l’installazione come un servizio disponibile per i cittadini.

La nuova “Casetta dell’Acqua” sul lungomare di Scauri. L’inaugurazione del moderno punto di erogazione, che mette a disposizione dei cittadini acqua potabile sicura, refrigerata, naturale o frizzante a prezzi vantaggiosi, c’è stata in piazza Elio Camerota; un’iniziativa che, spiegano dal Comune.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Scauri, inaugurata la nuova Casetta dell’Acqua sul lungomareScauri, 24 aprile 2026 – Inaugurata ieri mattina, giovedì 23 aprile, sul lungomare di Scauri, in piazza Elio Camerota, la nuova “Casetta dell’Acqua”,... «Casetta dell’acqua di via Barani: riattivato un servizio importante per la comunità»I rappresentanti della lista di Centrodestra “SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco” esprimono soddisfazione per l’inaugurazione della nuova casetta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inaugurata la nuova casetta dell’acqua; Scauri, inaugurata la nuova Casetta dell’Acqua; LRH INAUGURA A GALBIATE LA NUOVA CASETTA DELL’ACQUA; Da Valmaura a San Sergio, ecco le nuove casette dell’acqua. Foto storiche e QR Code. Una nuova casa per gli albergatori del bacino termale euganeoL’intervento rappresenta il primo significativo tassello nella rigenerazione del centro di Abano Terme perché restituirà un nuovo volto un edificio storico simbolo del territorio comunale ... padovaoggi.it La Famiglia nel bosco ha una nuova casa, le immagini e gli sviluppi della vicendaDopo mesi di polemiche e l’intervento dei servizi sociali, emergono le immagini della nuova casa della famiglia che viveva isolata in Abruzzo ... affaritaliani.it Buongiorno ho casetta da 18 anni e desidererei cambiare il design del mio salone!! - facebook.com facebook Casetta Rossa ha un nuovo indirizzo: “Troviamoci per parlare di politica” x.com