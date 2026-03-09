Oggi a Montecatini si registra un nuovo impulso per il settore termale, con la Regione Toscana che ha avviato un progetto di rilancio in collaborazione con gli albergatori locali. L’obiettivo è riqualificare le strutture e promuovere il turismo termale, coinvolgendo direttamente le realtà alberghiere presenti nella zona. La collaborazione tra enti pubblici e privati mira a riaccendere l’interesse per le terme della città.

Il territorio di Montecatini vede oggi un nuovo slancio grazie all’impegno diretto della Regione Toscana. Il sottosegretario Bernard Dika ha incontrato i rappresentanti degli albergatori locali per definire le strategie di rilancio del complesso termale. L’incontro si è svolto nel segno della collaborazione tra enti pubblici e settore privato, con l’obiettivo di superare le criticità economiche attuali. La presenza di nuovi investitori potenziali segna una svolta importante per il futuro delle terme. La sinergia istituzionale per il benessere territoriale. Il confronto ha unito la volontà politica regionale alla richiesta concreta degli operatori turistici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montecatini: Regione e albergatori per il rilancio termale

