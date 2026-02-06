Medicina termale il bacino euganeo chiede corsi universitari dedicati

L’area del Bacino Euganeo chiede che la medicina termale entri ufficialmente nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova. I rappresentanti del settore puntano a creare corsi dedicati e a sostenere di più la ricerca sulle terapie specifiche di questa zona. L’obiettivo è formare medici più preparati e migliorare i trattamenti per chi si rivolge alle terme del bacino.

Portare la medicina termale nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova e rafforzare la ricerca clinica sulle terapie del bacino euganeo. È il cuore della proposta contenuta in un documento inviato ai vertici dell’ateneo da Federalberghi Terme Abano Montegrotto e dal.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Medicina Termale Università Energie rinnovabili, approvati 15 progetti geotermici nel Bacino Euganeo La Regione Veneto ha approvato quindici progetti geotermici nel Bacino Euganeo, contribuendo allo sviluppo delle energie rinnovabili nella provincia di Padova. Studentessa disabile chiede il trasferimento per seguire i corsi di medicina a Perugia: la burocrazia blocca tutto La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Medicina Termale Università Argomenti discussi: Cure termali, l'appello del bacino Euganeo: Manca la conoscenza tra i camici bianchi. Università di Pisa: nel 2026 torna il master in Medicina termaleUna realtà formativa di eccellenza: così si è concluso a dicembre il corso del 2025 del master di II° livello in Medicina Termale e Idrologia Medica dell’Università di Pisa, diretto dal prof. Marco Ro ... pisatoday.it Medicina termale. L’Oms inserisce l’idroterapia tra le strategie della medicina tradizionale 2014-2023E' stato presentato oggi al Ministero della Salute lo Studio Hydroglobe, un progetto Forst-Femtec in collaborazione con Ismh e Oms. Dai risultati dello studio internazionale una nuova e aggiornata ... quotidianosanita.it Sono intervenuto l'altro ieri a Roma al convegno nazionale “Il rilancio del turismo termale italiano come driver di crescita del mercato”, organizzato da UnionCamere dove Isnart ha presentato i risultati di uno studio sulle dinamiche turistiche legate al term facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.