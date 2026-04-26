una liberazione di popolo la protesta di cinquanta pro pal tutta la piazza canta bella ciao

In una piazza affollata, con persone di tutte le età, si è svolta una manifestazione di protesta organizzata da circa cinquanta sostenitori di un movimento. Durante l’evento, i partecipanti hanno intonato a gran voce “Bella Ciao”, canzone simbolo della Resistenza. La città, riconosciuta per il suo ruolo durante il periodo della guerra, ha assistito a questa dimostrazione pubblica. La piazza si è riempita di voci che hanno risuonato tra gli edifici circostanti.

La città medaglia d’oro alla Resistenza e al valor civile che canta a squarciagola ’Bella Ciao’, in una piazza gremita di adulti e piccini, anziani e giovani. Perché "il 25 aprile è la giornata più bella del nostro Paese", come dice il sindaco Matteo Lepore durante la celebrazione. È la magia dell’ottantunesimo anniversario (e di tutti quelli precedenti) della Liberazione in piazza del Nettuno. Dove ieri mattina, come da tradizione, si è svolta la cerimonia e la deposizione delle corone al sacrario dei caduti partigiani, preceduto dall’alzabandiera con picchetto militare d’onore, e seguito dall’esibizione dei Modena City Ramblers. Un momento di comunità, memoria e storia, con centinaia e centinaia di presenti riuniti per l’occasione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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