Firenze, 23 marzo 2026 – Una decina di fiaccole rosse sotto Palazzo Vecchio e il canto 'Bella ciao' hanno accompagnato nella serata di lunedì a Firenze il festeggiamento per la vittoria al referendum. Il ritrovo, a spoglio quasi ultimato, è stato promosso dal comitato della Società civile per il No. Referendum in Toscana, tutti i risultati Si sono radunate oltre 200 persone, anche alcuni magistrati, come il già presidente della corte di appello Alessandro Nencini e l'ex procuratore generale di Firenze Beniamino Deidda; riconoscibili anche la sostituta procuratrice Christine von Borries, l'assessore regionale alla Felicità... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il No e la vittoria in Toscana: tra assessori e magistrati alla festa di Firenze. In piazza si canta “Bella Ciao”

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