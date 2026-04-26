I festeggiamenti per l’81° anniversario della Liberazione si sono svolti ieri mattina con una cerimonia pubblica. La piazza principale si è riempita di persone, che hanno ascoltato le note di Mameli e Bella ciao durante la deposizione delle corone. La folla ha partecipato con attenzione, rispettando il momento commemorativo. La giornata ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, riuniti per ricordare gli eventi storici di quel periodo.

Si sono svolte ieri mattina, come da tradizione, le celebrazioni per l’ 81° anniversario della Liberazione. Il momento centrale della cerimonia si è svolto poco prima delle 11 in piazza Santa Maria delle Carceri, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. La commemorazione è stata organizzata, come sempre, dalla Prefettura, d’intesa con il comando provinciale dei carabinieri e l’amministrazione comunale di Prato. La celebrazione ha avuto inizio con il consueto ingresso dei gonfaloni dei Comuni della provincia e dei Labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma. Poi sono seguiti gli onori al prefetto, Michela La Iacona che, accompagnata dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Francesco Schilardi, ha passato in rassegna i Reparti schierati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liberazione, la folla in piazza. Le note di Mameli e Bella ciao accompagnano la deposizione

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