Una Hotels-Tortona 88-69 | altro imperioso successo biancorosso

Nella partita più recente, la squadra biancorossa ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la squadra di Tortona, con un punteggio di 88-69. Si tratta del quarto risultato positivo consecutivo, dopo le vittorie contro Brescia, Cremona e Trento, che testimonia il momento positivo della squadra. La gara si è svolta in modo deciso, con un vantaggio costante nel corso dell'incontro.

E dopo Brescia, Cremona e Trento, la meravigliosa Una Hotels di questo periodo domina, letteralmente, anche Tortona, c’entra la quarta vittoria in cinque partite e, per non farsi mancare nulla, ribalta pure la differenza canestri coi piemontesi, portandosi ad appena due lunghezze di ritardo in classifica dai medesimi e mettendo decisamente nel mirino il quinto posto. In termini tecnici, tattici e di intensità, i padroni di casa hanno condotto la contesa dal primo all’ultimo secondo, non concedendo quasi mai quartiere agli ospiti, sospinti, a scelta nell’ordine e del momento del match da Barford, Caupain, Rossato e soprattutto da uno straordinario Uglietti, vera anima di questa travolgente vittoria biancorossa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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