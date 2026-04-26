Oggi al PalaBigi si gioca una partita fondamentale tra Una Hotels e Tortona, con la posta in palio molto alta. La sfida rappresenta un primo assaggio di playoff, ma prima di pensare alla post-season, le squadre devono concentrarsi sulla vittoria per ottenere i due punti in classifica. La partita si presenta come un incontro decisivo per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Profumo di playoff e tanto altro. Il match che andrà in scena oggi al PalaBigi fra Una Hotels e Tortona sarà un gustosissimo antipasto di post-season ma, senza andare troppo in là nel tempo, bisogna prima pensare a portare a casa i due punti. Un successo per continuare il fantastico score della Una Hotels in campionato: otto vittorie nelle ultime nove uscite, che hanno prepotentemente riportato la formazione reggiana dai bassifondi della graduatoria al sesto posto odierno. Ed è da questa consapevolezza che bisogna partire ad analizzare il match, classifica alla mano: la sesta piazza è condivisa con Trieste ma i reggiani sono avanti grazie alla differenza canestri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Una Hotels pensa alla Champions. Ma oggi bisogna battere Tortona

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Il caldo si fa sentire a Milano e il palato cerca subito sapori estivi. Così mi fermo al ristorante dell’UNA Hotels Galles Milano e provo il loro polpo: leggero, saporito, una vera delizia. *** The heat is starting to be felt in Milan, and the palate immediately looks for s - facebook.com facebook