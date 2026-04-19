Tortona-Virtus Bologna 69-74 | highlights Serie A di basket

In un incontro della Serie A di basket, la Virtus Bologna ha battuto Tortona con il punteggio di 74-69. La vittoria rappresenta il secondo successo consecutivo per la squadra emiliana, un risultato che non si verificava da circa un mese. La partita si è svolta in un palazzetto affollato e ha visto entrambe le squadre lottare punto a punto fino alla fine.

Serie A di basket, Bologna vince a Tortona 74-69: secondo successo di fila in campionato per la Virtus, non succedeva da un mese. Alston firma 16 punti, Hackett 13, Yago ed Edwards 12.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tortona-Virtus Bologna 69-74: highlights Serie A di basket Notizie correlate Virtus Bologna-Venezia 82-86: highlights Serie A di basketVirtus Bologna-Venezia 82-86: highlights della sfida della 25esima giornata della Serie A di basket. Leggi anche: LIVE Brescia-Virtus Bologna 55-69, Serie A basket 2026 in DIRETTA: fuga delle V nere a fine terzo quarto Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tortona Virtus Bologna di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming; Eurolega: la Virtus Bologna chiude con un successo per 85-89 a Belgrado contro il Maccabi Rapyd Tel Aviv; Lariosport.it; Basket: Carsen Edwards è stellare, Virtus Bologna vittoriosa su Cantù in Serie A. Serie A, la Virtus Bologna vince in volata a Tortona 74-69 e resta in vettaLeggi su Sky Sport l'articolo Tortona-Virtus Bologna, il risultato della gara di LBA live dalle 16 su Sky Sport Basket ... sport.sky.it Bertram Derthona lotta ma si arrende alla Virtus Bologna: le V nere si impongono alla Nova ArenaTORTONA - Sconfitta interna per Bertram Derthona contro i campioni d'Italia della Virtus Bologna. Alla Nova Arena gli emiliani si sono imposti 74-69, al ... radiogold.it VIRTUS, VITTORIA DI QUALITA'. PRIMI LAMPI PER YAGO Bologna vincente a Tortona. Bianconeri sempre avanti, anche se nel finale i padroni di casa hanno la tripla del pareggio con Baldasso. Ai liberi Alston, Edwards e Diouf la mettono in cassaforte. E occ facebook HT: Bertram Derthona Tortona-Virtus Olidata Bologna 25-32 Hackett 11, Niang 4, Alston Jr. 4, Diarra 4 x.com