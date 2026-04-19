Tortona-Virtus Bologna 69-74 | highlights Serie A di basket

Da gazzetta.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un incontro della Serie A di basket, la Virtus Bologna ha battuto Tortona con il punteggio di 74-69. La vittoria rappresenta il secondo successo consecutivo per la squadra emiliana, un risultato che non si verificava da circa un mese. La partita si è svolta in un palazzetto affollato e ha visto entrambe le squadre lottare punto a punto fino alla fine.

Serie A di basket, Bologna vince a Tortona 74-69: secondo successo di fila in campionato per la Virtus, non succedeva da un mese. Alston firma 16 punti, Hackett 13, Yago ed Edwards 12.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Tortona-Virtus Bologna 69-74: highlights Serie A di basket

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