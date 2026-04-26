Una folla alla Lilt Running Esplode l’energia rosa

Alla sedicesima edizione della Lilt Running, la gara si è svolta con un percorso modificato rispetto alle edizioni precedenti, con punti di partenza e arrivo diversi. Nonostante il cambiamento, l’evento ha visto una grande partecipazione di pubblico e atleti, che hanno animato la giornata con entusiasmo e energia. La manifestazione ha mantenuto il suo carattere di raccolta fondi e sensibilizzazione, attirando diverse centinaia di persone.

Cambio di punto di partenza e di arrivo per la sedicesima edizione della Lilt Running, ma immutato l’entusiasmo con cui le donne di ogni età correndo, camminando con bimbi per mano o nel passeggino e cani al seguito, anche quest’anno hanno scelto di esserci, il 25 Aprile a Morbegno, per quello che ormai è un appuntamento imperdibile per chi crede nell’importanza della prevenzione nella lotta ai tumori. Quelli femminili ma non solo, come ben dimostra la finalità di questa edizione i cui fondi serviranno a implementare mediante l’AI il programma di mappatura dei nei per la diagnosi precoce del melanoma che già si effettua nella sede Lilt di Sondrio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una folla alla Lilt Running. Esplode l’energia rosa Notizie correlate Fischi a Chicago per : la folla WWE esplode di rabbiaUn momento atteso da settimane ha trovato una chiusura inaspettata: la scatola misteriosa inviata a Adam Pearce è stata aperta sul palco del United... Massanzago esplode di colori: 11 carri e folla record al CarnevaleLa domenica 8 marzo 2026 ha segnato una svolta per la comunità di Massanzago, con il recupero del Carnevale che era stato rimandato a causa delle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Una folla alla Lilt Running. Esplode l’energia rosa; Trieste al centro del progetto illycaffè-LILT: visite oncologiche gratuite per le fasce fragili; Torna Treviso in Rosa, è già boom di iscrizioni: attese in diecimila per il serpentone colorato. Una folla alla Lilt Running. Esplode l’energia rosaA Morbegno la camminata di sette chilometri riservata alle sole donne. La maglietta disegnata da Maicol Formolli sostiene la lotta contro il cancro. ilgiorno.it Lilt running, 2mila in corsa. Il traguardo è la prevenzioneLa prevenzione sta bene a tutte, con tanto di punto esclamativo e fiocchetto rosa, inconfondibile simbolo dell’impegno per la prevenzione del tumore al seno, è la frase assai azzeccata che campeggia ... ilgiorno.it TSN-Lecco. . Il 25 Aprile a Morbegno la LILT Running: "In tanti per fare prevenzione" #RadioTSN #tsn #telesondrionews #newsvaltellina #valtellina #canale85 #lombardia #radio #tv - facebook.com facebook