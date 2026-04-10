Il Carnevale di Massanzago si è svolto domenica 8 marzo 2026, dopo essere stato rinviato a causa delle cattive previsioni meteo di febbraio. La manifestazione ha visto la partecipazione di 11 carri allegorici e ha attirato un pubblico numeroso, in una giornata caratterizzata da un clima più favorevole. La comunità ha così potuto recuperare un evento tradizionale che mancava dall’anno precedente.

La domenica 8 marzo 2026 ha segnato una svolta per la comunità di Massanzago, con il recupero del Carnevale che era stato rimandato a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per febbraio. L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il sostegno del Comune, ha trasformato le strade del paese in un palcoscenico vivace, superando persino le proiezioni iniziali degli addetti ai lavori per l’entità della partecipazione ricevuta. L’esibizione dei carri e la magia del folklore locale. Il cuore pulsante della giornata è stata la sfilata che ha coinvolto 11 carri allegorici, i quali hanno attraversato le vie cittadine accompagnati dalle note della banda musicale e dal ritmo delle majorettes. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massanzago esplode di colori: 11 carri e folla record al Carnevale

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