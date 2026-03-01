Fischi a Chicago per | la folla WWE esplode di rabbia

Durante l’evento al United Center di Chicago, la folla ha reagito con fischi quando Adam Pearce ha aperto la scatola misteriosa inviata in precedenza. La scena ha suscitato una reazione vibrante tra i presenti, che hanno espresso il loro disappunto con suoni e proteste. La situazione si è evoluta all’interno di un contesto di grande attesa e tensione.

Un momento atteso da settimane ha trovato una chiusura inaspettata: la scatola misteriosa inviata a Adam Pearce è stata aperta sul palco del United Center di Chicago, rivelando Danhausen al debutto in WWE. L'evento ha suscitato una reazione polarizzata tra i fan: alcuni speravano in un ritorno di Chris Jericho, altri hanno accolto con curiosità l'ingresso dell'ex stella della AEW, ma la platea ha mostrato un mix di sorpresa e scetticismo. Al momento dell'apertura della scatola, l'entrata di Danhausen non ha generato l'entusiasmo sperato dalla base di sostenitori più accesa. L'accoglienza è stata caratterizzata da una mista reazione con fischi prevalenti e qualche applauso, segno di una diffidenza iniziale verso un personaggio divenuto simbolo di culto altrove.