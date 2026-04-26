’Una colazione con Auser’ per rompere l’isolamento

A Lugo, con l’arrivo della primavera, riprendono gli incontri organizzati nell’ambito di ‘Una colazione con Auser’. L’iniziativa prevede un momento di convivialità, durante il quale i partecipanti si incontrano per un caffè e una chiacchierata. L’obiettivo è offrire un’occasione di socializzazione e contrastare l’isolamento, soprattutto tra le persone anziane. L’appuntamento si svolge regolarmente in un locale della città.

Un caffè e una chiacchierata per rompere l’isolamento e riscoprire il piacere della compagnia: con l’arrivo della primavera tornano a Lugo gli appuntamenti di ‘ Una colazione con Auser ’. Il progetto, che si svilupperà mensilmente da maggio a ottobre, nasce con l’obiettivo specifico di offrire momenti di svago e socialità alla popolazione anziana, trasformando la colazione al bar in un’occasione di arricchimento culturale e umano. Per garantire la massima partecipazione, i volontari dell’associazione si metteranno a disposizione non solo per offrire la consumazione, ma anche per gestire il trasporto di chi ha difficoltà a raggiungere autonomamente i punti di ritrovo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Una colazione con Auser’ per rompere l’isolamento Notizie correlate Nel Distretto di Rimini un progetto da 76 mila euro per rompere l’isolamento delle persone con disabilitàSono circa un centinaio ogni anno i ragazzi con disabilità del Distretto di Rimini che grazie al progetto “Tempo libero disabili” escono il weekend,... Storia di violenza 20 anni dopo. Ciak, si comincia con una colazioneOggi e giovedì il Cinema Boldini, in Sala Estense, propone un doppio appuntamento con A History of Violence di David Cronenberg, in versione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ’Una colazione con Auser’ per rompere l’isolamento; A Lugo ripartono gli incontri conviviali e culturali del progetto Una colazione con Auser; Alla Cantina di Piazza Nuova. «Una colazione con Auser» per rompere l’isolamentoRipartono gli incontri conviviali-culturali gratuiti dedicati agli anziani volti a contrastare la solitudine. Una volta al mese da maggio a ottobre. msn.com A Lugo ripartono gli incontri conviviali e culturali del progetto Una colazione con AuserGli incontri conviviali-culturali Una colazione con Auser ripartono nel mese di maggio. L'associazione lughese, nel quadro di una serie di azioni volte ... ravennanotizie.it CON AUSER BARLASSINA UN 25 APRILE INTERGENERAZIONALE E COLORATISSIMO Auser Nazionale Tiziana Scalco Auser Cultura Lombardia Auser Monza Brianza Forum Terzo Settore Lombardia Auser Barlassina Telelombardia Regione Lombardia - facebook.com facebook