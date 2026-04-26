’Una colazione con Auser’ per rompere l’isolamento
A Lugo, con l’arrivo della primavera, riprendono gli incontri organizzati nell’ambito di ‘Una colazione con Auser’. L’iniziativa prevede un momento di convivialità, durante il quale i partecipanti si incontrano per un caffè e una chiacchierata. L’obiettivo è offrire un’occasione di socializzazione e contrastare l’isolamento, soprattutto tra le persone anziane. L’appuntamento si svolge regolarmente in un locale della città.
Un caffè e una chiacchierata per rompere l’isolamento e riscoprire il piacere della compagnia: con l’arrivo della primavera tornano a Lugo gli appuntamenti di ‘ Una colazione con Auser ’. Il progetto, che si svilupperà mensilmente da maggio a ottobre, nasce con l’obiettivo specifico di offrire momenti di svago e socialità alla popolazione anziana, trasformando la colazione al bar in un’occasione di arricchimento culturale e umano. Per garantire la massima partecipazione, i volontari dell’associazione si metteranno a disposizione non solo per offrire la consumazione, ma anche per gestire il trasporto di chi ha difficoltà a raggiungere autonomamente i punti di ritrovo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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