Nel Distretto di Rimini un progetto da 76 mila euro per rompere l’isolamento delle persone con disabilità

Nel Distretto di Rimini è stato avviato un progetto dal valore di 76 mila euro con l’obiettivo di favorire l’inclusione delle persone con disabilità. Ogni anno, circa un centinaio di ragazzi con disabilità partecipano alle attività previste nel fine settimana, che comprendono uscite, visite territoriali, momenti di gioco e attività di socializzazione. Il progetto si rivolge a favorire l’incontro tra coetanei e a promuovere momenti di espressione personale.

Sono circa un centinaio ogni anno i ragazzi con disabilità del Distretto di Rimini che grazie al progetto “Tempo libero disabili” escono il weekend, visitano il territorio, giocano, si esprimono e soprattutto incontrano i propri coetanei. Un diritto che può sembrare scontato, ma che per molte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Lavoro e indipendenza: il nuovo orizzonte per 24 persone con disabilità nel Distretto di RiccioneSono 24 le persone con disabilità coinvolte in percorsi di formazione, orientamento al lavoro e allenamento all’autonomia nell’ambito del progetto... Distretto socio-sanitario: oltre 39 mila euro per sostenere la mobilità casa-lavoro per persone disabiliL’iniziativa è rivolta ai lavoratori con disabilità residenti nei 14 comuni distrettuali di Riccione che incontrano particolari difficoltà nel... Temi più discussi: Coloriamoci di gentilezza mercoledì 8 aprile alla Casa della Comunità di Santarcangelo; Ausl, ‘Corpo in Movimento nelle Case della Comunità’: al via attività motoria gratuita nel Distretto di Forlì; Rimini rafforza i servizi 0-3 anni: nuova Commissione tecnica nel distretto; Hanno perso il posto 250 addetti della moda. L’80% delle aziende oggi è in sofferenza. Rimini rafforza i servizi 0-3 anni: nuova Commissione tecnica nel distrettoNel sistema dei servizi educativi 0–3 anni, che a Rimini conta oltre trenta strutture tra nidi comunali, pubblici e privati autorizzati, la macchina amministrativa si aggiorna per garantire continuità ... altarimini.it Rimini: 76mila euro per rompere l’isolamento delle persone con disabilitàSono circa un centinaio ogni anno i ragazzi con disabilità del Distretto di Rimini che grazie al progetto Tempo libero disabili escono il weekend, visitano ... chiamamicitta.it Nel Distretto di Rimini un progetto da 76mila euro per rompere l’isolamento delle persone con disabilità - facebook.com facebook Lavori di guida per la concia delle #sementi eseguiti nel distretto di Chaba, contea di Renbu. x.com