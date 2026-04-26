Un uomo ha sparato fuori da un evento con Trump

Da ilpost.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento a Washington con la partecipazione dell'ex presidente, un uomo ha sparato all'esterno della location. La polizia è intervenuta immediatamente, portando via l'uomo dal palco. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l'incidente e l'evento è proseguito senza ulteriori interruzioni. La scena si è svolta davanti a numerosi presenti, che hanno assistito alla scena senza conseguenze.

Sabato sera un uomo armato con pistole e coltelli è stato fermato fuori dalla sala dell’hotel di Washington in cui si teneva la cena dei corrispondenti, l’appuntamento annuale in cui il presidente degli Stati Uniti ospita i giornalisti che seguono la Casa Bianca e tiene una specie di monologo comico. Donald Trump partecipava all’evento per la prima volta nei suoi due mandati: è stato subito portato via dal tavolo a cui era seduto ed è illeso. Nella sala si è creata enorme confusione, molti giornalisti sono andati sotto ai tavoli per proteggersi da eventuali spari e sono arrivati agenti armati. All’evento erano presenti anche il vicepresidente JD Vance, la first lady Melania Trump e altri membri dell’amministrazione tra cui il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Segretario di Stato Marco Rubio.🔗 Leggi su Ilpost.it

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