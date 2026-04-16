Qualcuno ha sparato da un' auto in corsa la polizia arresta un uomo dopo un inseguimento

Nel pomeriggio si sono verificati momenti di tensione nel centro città, con un inseguimento che ha coinvolto un uomo e le forze dell'ordine. La fuga è iniziata a bordo di un’auto e si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che è stato fermato dopo aver tentato di sfuggire a piedi. La polizia ha riferito di aver sparato durante l’operazione, ma senza riportare feriti.

Scene da film nel pomeriggio tra il viale Boccetta e piazza Repubblica. Un uomo è stato arrestato dalla polizia al termine di una rocambolesca fuga iniziata in auto e proseguita a piedi. Intorno alle 17 gli agenti hanno raccolto una segnalazione di un cittadino che avrebbe notato una persona.🔗 Leggi su Messinatoday.it Finge l’infermità per schivare il carcere: arrestato dopo un inseguimento da film Notizie correlate Via Giordano Bruno | "Venite, qualcuno ha sparato", ma era solo una violenta lite: interviene la poliziaAttimi di paura nella mattinata di ieri, giovedì 5 febbraio, all'interno di un condominio di via Giordano Bruno, nei quartieri nord della città. Droga, banconote false e proiettili: la polizia arresta un uomo dopo un doppio controlloNella mattinata di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gambizzato il TikToker Damiano Sartori. Dopo gli spari posta il video ridendo: Mi hai lisciato; Spari dall'auto mentre cammina in strada, ferito un 40enne; Spari con mitragliatrice contro una rimessa d'auto a Palermo; Groot ucciso vicino a casa: il cinghiale era stato ferito e accolto da una famiglia. Il 20enne Fabio Ascione ucciso in un agguato a Napoli, forse non era l'obiettivo dei killler: gli hanno sparato da un'autoCarabinieri e procura non escludono alcuna ipotesi e indagano a 360 gradi per fare luce sul movente dell’omicidio di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ... gazzettadelsud.it Ponticelli: ucciso Fabio Ascione, forse non era lui il bersaglioUn colpo di pistola al petto, esploso da un’auto in corsa, ha spezzato la vita di Fabio Ascione, 20 anni, incensurato. Il giovane è stato ucciso alle prime ... cronachedellacampania.it Era in classe. Stava risolvendo un problema. Un cecchino israeliano le ha sparato in testa per divertimento. Sul quaderno di matematica c’è il suo sangue. Peggio dei nazisti. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/ritaj-uccisa-durante-una-le - facebook.com facebook “Bastoni non va recuperato psicologicamente. La gente ha sparato a zero contro di lui scatenando una vera e propria gogna. Io penso che sono loro ad avere bisogno di qualche lavoro psicologico" #Chivu @sportmediaset x.com