A Canzonissima, lo spettacolo di grande successo, si è celebrato il trionfo di un artista calabrese insieme a Fabrizio Moro. Lo show, che ha avuto grande risonanza, tornerà nel 2027, secondo le ultime notizie ufficiali. Durante la trasmissione, si è ricordato un brano del 1972 di Lucio Battisti, scritto con Mogol, che ha fatto da colonna sonora a molte generazioni.

Il mio canto libero, celebre hit del 1972 di Lucio Battisti, scritta a quattro mani con Mogol, è la Canzonissima 2026: a interpretarla, con la consueta intensità, è stato Fabrizio Moro, che si è imposto così nella finale dello show condotto da Milly Carlucci su Rai1, seguita in media da 2 milioni 155mila spettatori pari al 18.3% di share. Il reboot dello storico varietà, che tra il 1956 e il 1976 ha visto alternarsi alla conduzione da Nino Manfredi a Mike Bongiorno, da Raimondo Vianello a Pippo Baudo, è stato una scommessa vinta per la Rai. La stessa Carlucci, in apertura di puntata, ha annunciato infatti che il programma è stato confermato...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Un pizzico di Calabria trionfa a Canzonissima con Fabrizio Moro: lo show tornerà nel 2027

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