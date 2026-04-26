Un imprenditore ha donato 100mila euro per restaurare la basilica dei Santi Pietro e Paolo all' Eur

Un imprenditore edile ha versato 100mila euro per finanziare i lavori di restauro della basilica dei Santi Pietro e Paolo, situata nel quartiere Eur. L'intervento si inserisce in un’iniziativa privata volta a preservare un edificio di rilievo storico e architettonico della zona. La donazione nasce dall’interesse personale dell’imprenditore nei confronti del monumento, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale.

Dove non arriva il pubblico, ci pensa il privato. In questo caso, un imprenditore edile evidentemente molto affezionato alla basilica simbolo del quartiere Eur, quella dei Santi Pietro e Paolo. L'uomo, Massimo Maurizi, ha infatti deciso di donare 100mila euro per finanziare un percorso di.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Ponticelli, domani i funerali di Fabio Ascione nella chiesa dei Santi Pietro e PaoloIl 20enne ucciso con un colpo d’arma da fuoco all’addome a Ponticelli potrebbe essere una vittima innocente.

La Basilica dei Santi Nereo e AchilleoLa Basilica dei Santi Nereo e Achilleo apre nuovamente le sue porte per permetterci di visitare uno dei luoghi più suggestivi e particolari di Roma.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Santi Pietro e Paolo all'Eur, avviata una raccolta fondi per i restauri. Il IX Municipio: Già 100 mila euro, ma non bastano.

Un imprenditore ha donato 100mila euro per restaurare la basilica dei Santi Pietro e Paolo all'EurIl municipio IX si rivolge poi alla comunità territoriale per ampliare il budget e permettere l'intera copertura degli interventi necessari ... romatoday.it

Santi Pietro e Paolo all'Eur, avviata una raccolta fondi per i restauri. Il IX Municipio: «Già 100 mila euro, ma non bastano»Un imprenditore ha donato la somma, ma i lavori da fare sono tantissimi. Il parroco Luca Atzeni: «La Basilica compie 70 anni ed è stata molto trascurata» ... roma.corriere.it