Ponticelli domani i funerali di Fabio Ascione nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo

Domani si terranno i funerali di un giovane di 20 anni, morto a Ponticelli dopo essere stato colpito da un colpo d'arma da fuoco all'addome. La cerimonia si svolgerà nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La vittima sarebbe stata colpita senza apparente motivo, e al momento sono in corso le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Il 20enne ucciso con un colpo d’arma da fuoco all’addome a Ponticelli potrebbe essere una vittima innocente. Il sindaco Manfredi ringrazia Prefetto e Questore per la decisione di consentire la cerimonia pubblica. Saranno celebrati domani mattina alle 10.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Ponticelli, i funerali di Fabio Ascione, il 20enne ucciso la scorsa settimana davanti a un bar del quartiere della zona orientale di Napoli. Il giovane è stato colpito da un proiettile all’addome mentre si trovava all’esterno del locale, intorno alle 5 del mattino, dove si era fermato per consumare un cornetto dopo una notte di lavoro. Secondo quanto emerge dalle prime indagini, Ascione potrebbe non essere stato il reale obiettivo dei sicari.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ponticelli, domani i funerali di Fabio Ascione nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo Fabio Ascione ammazzato a Ponticelli, funerali in chiesa con il Cardinale Battaglia ma senza corteoFunerali in chiesa senza corteo per Fabio Ascione, 20 anni, incensurato, ucciso a Ponticelli il 7 aprile scorso. Per Fabio Ascione funerali pubblici a Ponticelli: la Questura cambia ideaLa Questura autorizza i funerali pubblici per Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni incensurato ucciso a Ponticelli il 7 aprile.