Un chilo di hashish e 9mila euro | il tesoro nascosto tra le mura di casa

Durante una perquisizione nella periferia est di Roma, sono stati trovati un chilo di hashish e 9.000 euro in contanti nascosti tra le pareti di una casa. La scoperta è avvenuta all’interno di un’abitazione in cui si pensava che nessuno avesse accesso o intenzione di nascondere sostanze stupefacenti e denaro. Le autorità hanno sequestrato la merce e avviato le indagini per approfondire il contesto dell’operazione.

Droga e contanti. Un “tesoro” nascosto in casa nella periferia est di Roma. Stupefacenti custoditi all’interno di quattro mura, dove si pensava che nessuno avrebbe mai messo il naso.In particolare, in un appartamento di via Allai un 38enne aveva con sé quasi un chilo di hashish, dosi di crack e.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mezzo chilo di hashish nascosto sotto il sedile: scattano le manette Il pusher con un chilo di hashish nascosto nel garage: droga sequestrata con 6mila euroUn chilo di droga sequestrata insieme a circa 6mila euro in contanti e un giovane agli arresti, in flagranza di reato: questo il bilancio di una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un chilo di droga spedita nei pacchi: i finanzieri si fingono corrieri, decisivo il fiuto dei cani antidroga. Un arresto; Ai domiciliari il ventenne pakistano arrestato in stazione a Verbania con un chilo di hashish; Arriva da Milano con un chilo di droga nella pancera: incastrato dal cane Clay a Verbania; Oltre un chilo di hashish nascosto nella panciera: corriere della droga arrestato in stazione. Fermati con quasi un chilo di hashish in auto, arrestati tre giovaniTre giovani fermati in auto con quasi un chilo di droga: è il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato tra Torino e Biella, che ha portato all’arresto di due maggiorenni e alla denuncia di un ... torinoggi.it Fermati con quasi 1 kg di hashish: tre giovanissimi arrestati a TorinoOperazione della polizia tra piazza Rivoli e corso Regina: uno è minorenne, sequestrati anche contanti e bilancino ... giornalelavoce.it Fuga sulla Statale con mezzo chilo di droga Il cane Jimmy incastra due sanseveresi - facebook.com facebook Parmigiano Reggiano di Montagna record: battuto a 100 dollari al chilo in Usa - Gazzetta di Parma x.com