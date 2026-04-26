Un adulto protettivo durante l’infanzia può salvare la salute dei bambini vittime di abusi
Uno studio recente evidenzia come la presenza costante di un adulto protettivo durante l’infanzia possa influire sulla salute futura dei bambini vittime di abusi. I ricercatori hanno osservato che i bambini che si sentono sempre al sicuro con un adulto di riferimento mostrano benefici a lungo termine. La ricerca si basa su dati raccolti in diverse regioni, concentrandosi sui rapporti tra figure adulte e bambini durante gli anni formativi.
Avere accanto, durante l’infanzia, un adulto che faccia sentire il bambino al sicuro sempre può fare la differenza – letteralmente – per tutta la vita. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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