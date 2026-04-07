Pordenone alcol e rischi per la salute | coinvolto un adulto su tre

A Pordenone, circa un adulto su tre assume regolarmente alcol, secondo i dati raccolti dalle indagini Passi e Passi D’Argento. Le rilevazioni hanno analizzato i comportamenti legati al consumo di bevande alcoliche nella regione, offrendo un quadro dettagliato delle abitudini della popolazione adulta e degli eventuali rischi associati. I risultati sono stati presentati in occasione di recenti studi sulla salute pubblica nella zona.

I dati emersi dai sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento nel periodo 2023-2024 sono più alti della media nazionale I dati delle sorveglianze Passi e Passi D’Argento (PDA) forniscono una fotografia accurata dell'assunzione di alcol nella nostra regione.Dati utili agli esperti per incentivare stili di vita sani e contenere le conseguenze legate all’abuso di queste sostanze. Proprio nel mese di aprile comincia una campagna di sensibilizzazione sui temi dedicati alla prevenzione alcologica. L’alcol, o etanolo, come sostiene l'Asfo è una sostanza tossica per gli organi e i tessuti dell’organismo che si associa a oltre 200 malattie, inclusi almeno nove diversi tipi di tumore. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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