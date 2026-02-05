Papa Leone XIV torna a denunciare la mancanza di progressi nella tutela dei bambini in alcune zone del mondo. Durante un’udienza con il comitato organizzatore dell’iniziativa “From Crisis to Care”, il pontefice ha ribadito che ancora troppi bambini vivono in povertà e subiscono abusi. Una presa di posizione chiara, che mette in luce quanto la questione sia ancora urgente e difficile da risolvere.

La voce del pontefice si leva a favore dei più deboli. Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza in Vaticano il comitato organizzatore dell’iniziativa From Crisis to Care: Catholic Action for Children, come riportato dal Servizio Informazione Religiosa (Sir), organo della Conferenza Episcopale Italiana. Durante l’incontro, Prevost ha denunciato la drammatica situazione di tutti quei bambini nel mondo che vivono ancora in condizioni di estrema povertà, sono vittime di abusi o sono costretti a sfollare, ritrovandosi separati dalle loro famiglie. “Purtroppo, la situazione dei bambini oggi non è migliorata durante l’anno passato, e è spesso fonte di profonda preoccupazione apprendere la mancanza di progressi nella protezione dei bambini dal pericolo”, ha dichiarato il Papa, aggiungendo con rammarico che “bisogna chiedersi se gli impegni globali per lo sviluppo sostenibile siano stati messi da parte”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vaticano, Papa Leone XIV denuncia: ‘Ancora troppi bambini vittime di povertà e abusi’

Approfondimenti su Papa Leone XIV

Ieri in Vaticano Papa Leone ha incontrato una vittima di abusi.

Oggi si è svolto nel Vaticano il primo concistoro di Papa Leone XIV, un incontro straordinario tra il Pontefice e il Collegio cardinalizio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Papa Leone XIV

Argomenti discussi: Leone XIV: nei casi di delitti riservati rispettare le esigenze di giustizia, verità e carità; Vaticano, Papa Leone XIV va a vivere in mansarda; L'appartamento di Papa Leone XIV; Papa Leone XIV sceglie la mansarda: pragmatismo e palestra nel sottotetto.

Papa Leone XIV, l'unità dei cristiani è lievito di paceQuando rimuoviamo i pregiudizi che portiamo dentro di noi e disarmiamo i nostri cuori, cresciamo nella carità, ... acistampa.com

In un Rescritto Leone XIV approva il nuovo Statuto della Fondazione Giovanni Paolo II per il SahelPapa Leone XIV con un rescritto allinea la Fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel al quadro normativo vigente per le Persone Giuridiche strumentali della Curia Romana e alla normativa sul patrim ... acistampa.com

#Tg2000 - Scade il #trattato sul #nucleare, l’appello di #PapaLeone per il #disarmo #4febbraio #Tv2000 #Papa #LeoneXIV facebook

#Tg2000 - Scade il #trattato sul #nucleare, l’appello di #PapaLeone per il #disarmo #4febbraio #Tv2000 #Papa #LeoneXIV @RetePaceDisarmo @tg2000it x.com