Aumento reale dei redditi nel 2025 | lo stipendio medio supera l’inflazione grazie a una crescita del 3,1%

Nel 2025, gli italiani vedono i loro redditi salire più dell’inflazione. Lo stipendio medio cresce del 3,1%, portando a un aumento reale del potere d’acquisto dopo anni di calo. La ripresa si fa sentire, e molti cittadini cominciano a notare i primi segnali di miglioramento nelle loro tasche.

Nel 2025, i redditi medi dei lavoratori italiani hanno registrato un aumento reale rispetto all’inflazione, segnando un segnale di ripresa dopo anni di pressione sui poteri d’acquisto. Secondo i dati dell’Istat, le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 3,1% rispetto all’anno precedente, livello che si mantiene stabile rispetto al 2024. L’indice dei prezzi al consumo (Ipca) ha invece segnato un incremento del 1,7%, il che ha permesso un recupero parziale del potere d’acquisto, anche se ancora incompleto. Il valore del 3,1% rappresenta il secondo anno consecutivo in cui la crescita salariale ha superato l’andamento dell’inflazione, un segno che, sebbene modesto, indica una dinamica positiva nel bilancio tra reddito e costo della vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

