Ultimissime Juve LIVE | contusione al polpaccio per Yildz le parole di Spalletti a SportMediaset

Yildiz si è infortunato al polpaccio durante l’allenamento, a causa di una contusione che lo ha costretto a fermarsi. Spalletti ha commentato la situazione a SportMediaset, evidenziando che il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni. La squadra sta monitorando attentamente le sue condizioni e si prepara a gestire eventuali assenze. La situazione sul recupero del calciatore rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 febbraio 2026. Infortunio Yildiz, come sta il turco dopo il problema accusato contro il Como? Le ultimissime sul giocatore della Juventus. Ore 16:00 – Infortunio Yildiz, il turco ha rimediato una contusione al polpaccio sinistro e verrà valutato giorno dopo giorno. Infortunati Juventus: contusione al polpaccio per Yildiz, Bremer si allena a parte. Ultimissime novità verso il GalatasarayYildiz ha subito una contusione al polpaccio durante l'allenamento, mentre Bremer si è concentrato su esercizi individuali. Juve, ansia Yildiz: contusione al polpaccio. Bremer corre ancora a parteYildiz si infortuna al polpaccio a causa di una contusione, preoccupando i tifosi bianconeri. Allarme Thuram alla Continassa: il francese a rischio per il derby d'Italia; Problema per Khephren Thuram, Inter-Juventus a rischio: cos'ha? Le condizioni; Perché Khephren Thuram non gioca Inter-Juventus: infortunio o scelta tecnica? Il motivo dell'assenza; Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'andata dei playoff di Champions LeagueGalatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'andata dei playoff di Champions League Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri ... Inter-Juventus live: risultato, cronaca, tabellino, formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streamingCambiaso rimedia alla sua autorete, sulla quale pesa l'erroraccio di Di Gregorio, poi la clamorosa espulsione di Kalulu cambia la partita: nella ripresa Locatelli risponde a Esposito, poi Zielinski pe ...