Ultimissime Juve LIVE | le parole alla vigilia di Kelly e Spalletti

Kelly e Spalletti si sono incontrati per discutere delle prossime sfide, spinti dalla volontà di migliorare la condizione della squadra. Kelly, nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza di rafforzare il gruppo, mentre Spalletti ha evidenziato le priorità da affrontare in vista delle prossime partite. Entrambi hanno parlato con determinazione, cercando di motivare i giocatori. Le dichiarazioni sono state rilasciate alla vigilia di un importante impegno.

