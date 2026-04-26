Ultimissime Inter LIVE | Calhanoglu a riposo contro il Torino nerazzurri tranquilli dopo le notizie su Rocchi Chinè riapre l’indagine sportiva

Nella giornata odierna, l'Inter ha annunciato che Calhanoglu non sarà impiegato nella partita contro il Torino, mentre i giocatori sono rimasti tranquilli dopo le notizie riguardanti Rocchi. Contestualmente, Chinè ha deciso di riaprire l'indagine sportiva. Queste novità sono state riportate in tempo reale attraverso le ultime interviste e comunicazioni ufficiali della società nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 26 APRILE. Torino Inter, decisione a sorpresa di Chivu su Calhanoglu? Cosa filtra sul turco. Torino Inter, Cristian Chivu ha deciso di concedere un turno di riposo ad Hakan Calhanoglu nella sfida in programma oggi alle 18 Inchiesta arbitri Serie A, Chiné riapre il dossier sul caso Gianluca Rocchi: i nuovi sviluppi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Calhanoglu a riposo contro il Torino, nerazzurri tranquilli dopo le notizie su Rocchi, Chinè riapre l’indagine sportiva Notizie correlate Chiné tuona sul caso Rocchi: «Diffuse notizie false. Sono pronto per avviare o riaprire l’indagine sportiva»Gatti Juventus, il difensore bianconero a San Siro osservato speciale anche in chiave calciomercato. La Procura FIGC chiede gli atti su Gianluca Rocchi a Milano: come Chiné aveva archiviato l’indagine sportivaLa FIGC valuta la riapertura dell’inchiesta su Gianluca Rocchi dopo nuovi sviluppi giudiziari e la richiesta degli atti alla Procura di Milano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Formazioni ufficiali Inter-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Bisseck, Calhanoglu, Dumfries, Lautaro Martinez, Kilicsoy e Sebastiano Esposito; Inter-Calhanoglu, c'è aria di rinnovo: le ultime; Novità Bonny, Chivu cambia in attacco: da Bastoni a Zielinski, le ultime verso Inter-Como; Probabili formazioni Torino-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Bastoni, Dumfries, Bisseck, Adams, Zapata e Kulenovic. Calhanoglu Inter, futuro già scritto: per l’esperto resterà in nerazzurro. Rinnovo possibile nei prossimi mesiCalhanoglu Inter, futuro già scritto: per l’esperto resterà in nerazzurro. Rinnovo possibile nei prossimi mesi ... calcionews24.com Inter, doppio avvertimento: Attenzione a Chivu e a CalhanogluLe ultime Inter news registrano le parole di Brambati: doppio avvertimento su Chivu e su Calhanoglu per la prossima stagione ... interlive.it Sky - Inter, le ultimissime sulla formazione per Torino: riecco Bastoni, Chivu prepara 5 cambi x.com Coppa Italia, Inter-Como: le ultimissime di formazione, Thuram favorito su Esposito Siete d'accordo Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook