Amati o dannati ultimi minuti La Serie A degli ultimi assalti

Nella ventiquattresima giornata della Serie A, alcune partite sono cambiate di colpo negli ultimi minuti. Se tutto fosse finito all’89°, la classifica di questa settimana avrebbe un’altra fisionomia. Molti risultati sono stati decisi da episodi finali, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Se le partite della ventiquattresima giornata della Serie A si fossero concluse anche solo all'89° minuto, la classifica settimanale sarebbe ben diversa. Il Napoli riesce ad avere ragione del Genoa solo a tempo largamente scaduto, così la Juventus agguanta la rimonta contro la Lazio agli sgoccioli del recupero. In coda, dove la teoria dei cinque punti di distacco perde mordente, il Torino rimane con merito indenne da Firenze al minuto 94, mentre Lecce e Parma prendono l'intera posta grazie a due tiri da fuori quando nessuno ci credeva più: "I know it's over", cantavano Morrissey e Jeff Buckley, ma "still I cling", mi tengo arrampicato alla partita, al risultato, alla salvezza, a un posto al sole.

