Uila Umbria Marcaccioli segretario dell’agroalimentare

Il consiglio regionale di Uila Umbria si è riunito ieri presso l’Oratorio di San Francesco a Perugia per il congresso dell’associazione. Durante l’incontro, è stato confermato Daniele Marcaccioli come segretario dell’area agroalimentare. La nomina è avvenuta in un’assemblea alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’organizzazione. La scelta rafforza la posizione di Marcaccioli all’interno della struttura sindacale regionale.

Daniele Marcaccioli è stato confermato alla guida della Uila Umbria. L’elezione è avvenuta ieri da parte del consiglio regionale, riunito a margine del congresso che si è svolto nella cornice dell’Oratorio di San Francesco, a Perugia. Al congresso erano presenti i segretari nazionali Uila Michele Tartaglione e Raffaella Sette, il segretario generale Uil Umbria Maurizio Molinari e sono intervenuti anche i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri, Legacoop e Afor. Per il Comune, c’è stato il saluto del consigliere Cesare Carini. Presenti anche i rappresentanti di alcune aziende del settore: Acque minerali d’Italia, Barry Callebaut, De Matteis Natural Food, Colussi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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