Uila Catania-Messina Nino Marino segretario

Nino Marino, segretario della Uila Catania-Messina, ha ribadito l’impegno dell’associazione contro il caporalato. In questi anni, l’organizzazione ha lavorato per smascherare gli sfruttamenti nel settore agricolo, dando voce e dignità a chi subisce ingiustizie sul campo. Marino ha spiegato che il loro lavoro continua, puntando a proteggere i lavoratori più vulnerabili.

“In questi anni abbiamo sfidato il caporalato e dato voce, dignità, alle operaie e agli operai agricoli vittime di sfruttamento. Abbiamo lottato per i forestali, riuscendo a fare breccia in un muro di indifferenza e ostilità ottenendo, in attesa di riforma, un aumento significativo di giornate occupazionali. Abbiamo conquistato aumenti salariali e tutele contrattuali, garantito diritti e preteso rispetto per ogni lavoratrice e ogni lavoratore dei settori rappresentati da questo grande sindacato che è la Uila”. Lo ha affermato Nino Marino, confermato oggi segretario generale della Uila Catania-Messina al termine del congresso che s’è tenuto in un albergo cittadino.🔗 Leggi su Messinatoday.it

