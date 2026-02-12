Sindacati Nino Marino confermato segretario della Uila di Catania e Messina

Nino Marino è stato confermato alla guida della Uila di Catania e Messina. Durante il suo mandato, ha combattuto contro il caporalato e ha cercato di dare voce e dignità agli operai agricoli sfruttati. Marino si impegna a continuare questa lotta, lavorando per migliorare le condizioni dei lavoratori nel settore.

"In questi anni abbiamo sfidato il caporalato e dato voce, dignità, alle operaie e agli operai agricoli vittime di sfruttamento. Abbiamo lottato per i forestali, riuscendo a fare breccia in un muro di indifferenza e ostilità ottenendo, in attesa di riforma, un aumento significativo di giornate occupazionali. Abbiamo conquistato aumenti salariali e tutele contrattuali, garantito diritti e preteso rispetto per ogni lavoratrice e ogni lavoratore dei settori rappresentati da questo grande sindacato che è la Uila".Lo ha affermato Nino Marino, confermato segretario generale della Uila Catania-Messina al termine del congresso che s'è tenuto in un albergo cittadino.

