Kosta Runjaic ha annunciato durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio che Kristensen è disponibile per giocare. Il tecnico ha anche comunicato gli infortunati della squadra, senza specificare i nomi, e ha invitato la squadra a superare i propri limiti durante la partita. La 34ª giornata di Serie A si concluderà con il match serale tra Lazio e Udinese.

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© Calcionews24.com - Udinese, Runjaic annuncia una buona notizia: «Kristensen è pronto per giocare, dovremo andare oltre i nostri limiti». Poi svela gli indisponibili

CONFERENZA STAMPA DI MISTER RUNJAIC & KRISTENSEN | POST UDINESE INTER | 17.01.2026

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