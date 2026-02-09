Nel 2025, tredici città italiane hanno superato i limiti giornalieri di PM10, arrivando a oltre 35 giorni di sforamento. È un risultato che, pur rappresentando un miglioramento rispetto al passato, lascia ancora molto da fare. Dal 2030, infatti, con i nuovi parametri stabiliti dall’Unione Europea, la situazione potrebbe peggiorare o richiedere sforzi ancora più grandi per rispettare le nuove regole. La questione dell’inquinamento rimane aperta e le città devono trovare nuove strategie per ridurre le polveri sottili.

Nel 2025, tredici città hanno superato i limiti giornalieri di Pm 10, ossia 50 microgrammi per metro cubo per un massimo di 35 giorni all’anno. Ed è uno dei bilanci più positivi degli ultimi anni: nel 2024 i capoluoghi fuorilegge erano stati venticinque, nel 2023 diciotto e nel 2022 ventinove. Ma con i nuovi limiti europei del 2030 sulla qualità dell’aria il quadro cambia radicalmente. Se i nuovi parametri fossero già in vigore oggi, infatti, sarebbe fuorilegge il 53% delle città per il Pm 10, il 73% per il Pm 2.5 e il 38% per il biossido di azoto (NO2). E così 33 città rischiano di non centrare gli obiettivi da raggiungere tra pochi anni anche mantenendo l’attuale ritmo di diminuzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mal’aria, nel 2025 meno città superano i limiti. È una buona notizia a metà: dal 2030 (con i nuovi parametri Ue) sarà tutta un’altra storia

