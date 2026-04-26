Udine controllo di routine | due arresti con 90 grammi di cocaina

Durante un controllo di routine a Udine, due venticinquenni stranieri sono stati arrestati con 90 grammi di cocaina. I militari hanno fermato i giovani e, a seguito di perquisizione, hanno trovato la sostanza stupefacente. I due sono stati portati in caserma e accusati di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

? Cosa sapere Due venticinquenni stranieri arrestati a Udine con 90 grammi di cocaina durante un controllo.. I due residenti nel capoluogo friulano sono stati trasferiti nel carcere locale per spaccio.. Due giovani stranieri di 25 anni, entrambi residenti a Udine, sono finiti sotto i ceppi dei carabinieri dopo un controllo stradale nella zona est del capoluogo friulano, dove è stato rinvenuto un involucro contenente 90 grammi di cocaina. Il fermo è avvenuto durante un normale pattugliamento del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine. I militari erano impegnati in un servizio di sorveglianza volto a contrastare i furti quando hanno intercettato una vettura che percorreva una delle arterie principali del quadrante orientale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, controllo di routine: due arresti con 90 grammi di cocaina Notizie correlate Minorenne in giro con 150 grammi di cocaina, arrestato dalla stradale durante un controllo di routineLa polizia ha arrestato un minorenne trovato in possesso di 150 grammi di cocaina che è stata sequestrata dagli agenti della squadra di polizia... Controllo di routine al confine, ma il finale è da film: auto rubata in Svizzera con oltre 35 grammi di cocainaIntervento della guardia di finanza in Centro Valle Intelvi: droga nascosta sotto il sedile, veicolo segnalato per furto dall’autorità elvetica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paletta e controllo dei carabinieri ma in auto hanno 2 chili di hashish divisi in 20 panetti: arrestati; Sequestro di droga a Povoletto: scoperti due chili di hashish in 20 pacchetti; Ma in Italia serve la patente per la moto?: fermato dai vigili, scatta la multa da 5mila euro; Minorenne in giro con 150 grammi di cocaina, arrestato dalla stradale durante un controllo di routine. Udine, fermati in auto per un controllo vengono beccati con la cocainaUDINE – Due uomini di 25 anni, entrambi stranieri e residenti nel capoluogo friulano, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine con l’accusa di detenzione ai ... nordest24.it Paletta e controllo dei carabinieri ma in auto hanno 2 chili di hashish divisi in 20 panetti: arrestatiUDINE. Avevano nascosto 20 involucri di plastica contenenti circa 2 chili di hashish sotto la ruota di scorta, nel bagagliaio della macchina. Ecco spiegata l'agitazione di entrambi i due uomini che si ... ildolomiti.it MEETING DI ATLETICA A UDINE, PERNICI VOLA SUGLI 800 METRI E CONQUISTA IL TROFEO BENEDETTI Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/udine/meeting-di-atletica-a-udine-pernici-vola - facebook.com facebook Prima giornata al campo Dal Dan con corse, ostacoli, salti e lanci: in evidenza anche Miceli, Hadik e Biason. #Friuli #Udine #Cronaca #Sport x.com