UCRAINA 2022-2026 – Zelensky il presidente della guerra

Il presidente ucraino Zelensky si trova al centro di un conflitto armato che coinvolge il suo paese, a causa dell'invasione russa scoppiata nel 2022. Da allora, guida con determinazione la resistenza nazionale, mobilitando forze e risorse per difendere l’indipendenza dell’Ucraina. La sua strategia si concentra su un impegno costante sul campo e su un forte appello alla comunità internazionale. La situazione resta tesa e in continua evoluzione, con nuove sfide quotidiane.

Volodymyr Oleksandrovych Zelensky, 48 anni, dal 2019 presidente dell’Ucraina, è sicuramente uno dei, se non il, politico più noto al mondo. Altrettanto sicuramente è il politico più apprezzato in Occidente, sicuramente più dei vari Trump, Merz, Starmer, Macron. E per finire, è tuttora il politico di cui gli ucraini si fidano di più: ne abbiamo già parlato su InsideOver, il suo rating è tuttora largamente positivo (59% di fiducia, 35% di sfiducia, e una zona grigia del 6%, in linea con le rilevazioni degli ultimi sette-otto mesi) e resta lui l’uomo di cui gli ucraini più si fidano per portare a conclusione la guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Guerra in Ucraina, oggi l’incontro Trump-Zelensky: il presidente Usa ha chiamato PutinOggi, domenica 28 dicembre 2025, si svolge un incontro di particolare rilievo nel contesto della guerra in Ucraina.

Leggi anche: Guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner vedranno Zelensky dopo Mosca. Il leader ucraino: fine della guerra più vicina che mai, ma ancora nodi

Happy New Year 2026 From President Zelenskyy #warinukraine

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Ucraina, a quattro anni dall'inizio della guerra un bilancio drammatico dei morti; Commissione Ue: non vediamo dalla Russia segnali di impegno per la pace; Ucraina. 24 febbraio 2022-24 febbraio 2026. Il casco fa paura più delle bombe; Verso il quinto anno di guerra nell’Ucraina sempre più sola.

Siamo tutti qui. Così è cambiato Zelensky in quattro anni di aggressione russaVolodymyr di guerra e di pace. Nell’ultimo anno, il presidente ucraino ha subìto molte scosse, dentro e fuori il suo paese. Storia di un resistente ... ilfoglio.it

Ucraina, Zelensky vuole soldati a contratto e chiede sostegno finanziario all'EuropaL'Ucraina potrebbe dotarsi di un esercito a contratto, come ha fatto la Russia, se ricevesse assistenza finanziaria dai partner ... iltempo.it

Sky tg24. . Alla vigilia del quarto anniversario dell'attacco della Russia contro l'Ucraina Zelensky ha parlato attaccando duramente Putin. Intanto la Russia ha spostato l'obiettivo dei suoi attacchi dalle centrale elettriche alle ferrovie e al sistema di approvvigiona - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “Putin ha scatenato la Terza guerra mondiale” x.com