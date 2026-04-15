Il presidente della Repubblica ha incontrato il leader ucraino al Quirinale, esprimendo il supporto dell’Italia all’Ucraina. La visita si è svolta in un’atmosfera formale, con scambi di cortesie e discussioni sui temi di attualità tra i due paesi. Nessun dettaglio sui contenuti delle conversazioni è stato reso pubblico. L’incontro si inserisce nel quadro delle relazioni bilaterali tra i due Stati.

AGI - Sergio Mattarella ha accolto Volodymyr Zelensky al Quirinale manifestandone il " vero piacere " e rinnovando "non soltanto il sentimento di amicizia profonda che lega Ucraina e Italia, ma anche il grande sostegno, la vicinanza piena dell'Italia al suo Paese a quanto sta facendo con grande resistenza e grande eroismo ". "So che ha visto la presidente del Consiglio che - ha detto ancora il Capo dello Stato al Presidente ucraino - le ha certamente confermato il sostegno pieno dell'Italia, la fermezza di questa posizione che io condivido pienamente". "Le ribadisco che l'Italia sarà sempre al fianco all'Ucraina", ha detto ancora Mattarella.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella riceve Zelensky: "Pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina"

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