Ucciderò quel pedofilo di Trump Il messaggio di Cole Tomas Allen 10 minuti prima dell’assalto al Gala | Sicurezza folle l’Iran farebbe strage

Un uomo ha scritto sui propri social un messaggio minaccioso rivolto all’ex presidente degli Stati Uniti, dichiarando che avrebbe ucciso un “pedofilo di Trump” dieci minuti prima di partecipare a un evento pubblico. Nel post, ha condannato la sicurezza dell’evento e ha fatto riferimento a un’ipotetica azione dell’Iran. Poco prima, aveva scritto di non voler più permettere a una figura pubblica di “macchiarsi le mani con i suoi crimini”.

«Non sono più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini». Lo avrebbe scritto Cole Tomas Allen in una lettera-manifesto mandato ai suoi famiglia pochi minuti prima di fare irruzione alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, al cui tavolo d’onore sedeva Donald Trump. Lo riporta il New York Post. Nel manifesto Allen conferma di fatto che progettava di uccidere alti dirigenti dell’Amministrazione Usa, «in ordine di priorità dal più alto al più basso»: idealmente, dunque, il target numero 1 era lo stesso Trump. Nel messaggio inviato 10 minuti prima di aprire il fuoco, Allen si definisce «assassino federale gentile».🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Cole Tomas Allen, chi è l’uomo arrestato per la sparatoria al gala dei giornalisti con Donald TrumpSecondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media americani, Allen avrebbe tentato di colpire «membri dell’amministrazione Trump»,...

Chi è Cole Tomas Allen, l’attentatore al gala con Trump: le armi in hotel, il lavoro da insegnante e il giallo sul movente – Il videoL’uomo identificato come responsabile della sparatoria alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca è Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a...

Una raccolta di contenuti

Io sono l’assassino federale gentile: il manifesto di Cole AllenL'aggressore della cena di Trump con i corrispondenti l'ha mandato ai parenti poco prima del tentato assalto: Porgere l'altra guancia quando qualcun altro viene oppresso è complicità ... dire.it

Spari al gala di Trump, Cole Allen ha avvisato la famiglia 10 minuti prima dell'attentato. Il manifesto: «Sono un assassino federale gentile»Cole Thomas Allen, il 31enne che ha sparato alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca, aveva preparato un manifesto contro Donald Trump ... msn.com