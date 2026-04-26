Chi è Cole Tomas Allen l’attentatore al gala con Trump | le armi in hotel il lavoro da insegnante e il giallo sul movente – Il video

Un uomo di 31 anni, residente in California, è stato identificato come l’autore di una sparatoria avvenuta durante un evento con partecipanti di spicco, tra cui l’ex presidente. Secondo fonti ufficiali, l’individuo aveva armi con sé in un hotel e svolgeva un lavoro come insegnante. Al momento, non sono stati resi noti i motivi che hanno portato all’azione, e il caso è al centro di un’indagine in corso.

L’uomo identificato come responsabile della sparatoria alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca è Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance in California, secondo quanto riporta il New York Times. Secondo la ricostruzione del profilo dell’uomo da parte della Cnn, si tratterebbe di un insegnante part-time presso C2 Education, azienda specializzata in preparazione ai test, Allen era stato nominato «insegnante del mese» dall’azienda nel dicembre 2024, come indicherebbe un post sui social dell’azienda rilanciato dai media Usa. Il curriculum dell’ingegnere e la donazione per Kamala Harris. Laureato in ingegneria meccanica al California Institute of Technology nel 2017, aveva conseguito un master in informatica alla California State University-Dominguez Hills l’anno scorso.🔗 Leggi su Open.online

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