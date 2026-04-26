Ubriaco semina scompiglio su volo da Londra | aereo per Bari atterra a Venezia
Nella serata di sabato 25 aprile, un volo Ryanair partito da Londra con destinazione Bari ha subito un'interruzione a causa di un passeggero in stato di ebbrezza. L’uomo ha provocato tensioni a bordo, disturbando gli altri passeggeri e discutendo con gli assistenti di volo. A causa del suo comportamento, l’aereo ha deviato il suo percorso e è atterrato a Venezia, dove il passeggero è stato preso in consegna dalle autorità.
Caos a bordo di un volo Ryanair partito da Londra e diretto a Bari. Nella serata di sabato 25 aprile, un passeggero in evidente stato di ebbrezza ha iniziato a creare disordini durante il viaggio, infastidendo altri viaggiatori e discutendo con il personale di bordo.Il tentativo di avvicinarsi.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
“C’è un guasto al carrello”: allarme a Malpensa per un volo da Catania, poi l’aereo atterra senza problemiIl comandante del volo Catania-Malpensa del 12 marzo ha segnalato un problema al carrello poco prima dell'atterraggio all'aeroporto varesino.
Leggi anche: “Questo aereo è troppo pesante”: cinque passeggeri lasciano il volo EasyJet da Londra Southend a Malaga prima del decollo