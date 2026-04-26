Ubriaco semina scompiglio su volo da Londra | aereo per Bari atterra a Venezia

Nella serata di sabato 25 aprile, un volo Ryanair partito da Londra con destinazione Bari ha subito un'interruzione a causa di un passeggero in stato di ebbrezza. L’uomo ha provocato tensioni a bordo, disturbando gli altri passeggeri e discutendo con gli assistenti di volo. A causa del suo comportamento, l’aereo ha deviato il suo percorso e è atterrato a Venezia, dove il passeggero è stato preso in consegna dalle autorità.