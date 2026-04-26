Ubriaco ferisce tre carabinieri in piazza Garibaldi VIDEO

Un giovane, visibilmente ubriaco, ha causato scompiglio in piazza Garibaldi, dando in escandescenze. Quando i carabinieri sono intervenuti per calmare la scena, l’uomo li ha aggrediti, ferendone tre durante il tentativo di controllo. La scena è stata ripresa in un video diffuso online, che mostra i momenti di tensione tra il giovane e le forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un giovane ubriaco dà in escandescenze, poi aggredisce I carabinieri intervenuti per sedare la situazione e ne ferisce tre. È successo nella serata di ieri, sabato 25 aprile, intorno alle 21:30 in piazza Garibaldi. Sul posto anche la polizia di Stato in supporto. Le forze dell’ordine sono state.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Ubriaco nel bar, si scaglia contro i carabinieri e li ferisce: arrestato Blitz dei carabinieri in piazza Garibaldi: sorpreso a spacciare hashish, arrestato venticinquenneUn giovane di nazionalità egiziana, senza fissa dimora, è finito nel carcere del Coroneo dopo aver venduto oltre 20 grammi di hashish a un coetaneo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Operaio precipita da un lucernario, è morto sul colpo. Fatale il volo di 6 metri; Muore a 64 anni schiacciato dal suo furgone, la tragedia a San Zeno di Montagna; Operaio schiacciato, grave: incidente sul lavoro alla cantina di Soave. Ubriaco, ferisce tre carabinieri in piazza Garibaldi (VIDEO)Un giovane ubriaco dà in escandescenze, poi aggredisce I carabinieri intervenuti per sedare la situazione e ne ferisce tre. È successo nella serata di ieri, sabato 25 aprile, intorno alle 21:30 in pia ... triesteprima.it Ubriaco al volante provoca un incidente e danneggia cartello stradale e muretto: 21enne denunciatoROVIGO - Un 21enne di Bergantino è finito ne guai per essere stato protagonista di un incidente stradale ed essere risultato positivo all'alcoltest. È uno dei rilievi ... ilgazzettino.it Panico sull'aereo Ryanair da Londra a Bari, ubriaco a bordo semina il panico: volo dirottato a Venezia https://www.quintopotere.it/panico-sullaereo-ryanair-da-londra-a-bari-ubriaco-a-bordo-semina-il-panico-volo-dirottato-a-venezia/ - facebook.com facebook Folle corsa nella notte: uomo ubriaco centra rotatoria e auto in sosta poi viene bloccato dalla polizia x.com