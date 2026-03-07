Blitz dei carabinieri in piazza Garibaldi | sorpreso a spacciare hashish arrestato venticinquenne

I carabinieri hanno effettuato un blitz in piazza Garibaldi e hanno arrestato un venticinquenne, sorpreso mentre vendeva venti grammi di hashish a un coetaneo. L’uomo è stato fermato immediatamente dopo aver concluso lo scambio. L’intervento è avvenuto nella zona centrale della città. Nessun’altra persona è stata coinvolta o ferita durante l’operazione.

Un giovane di nazionalità egiziana, senza fissa dimora, è finito nel carcere del Coroneo dopo aver venduto oltre 20 grammi di hashish a un coetaneo di nazionalità marocchina. L'episodio nella notte L'hanno arrestato subito dopo aver venduto venti grammi di hashish a un coetaneo in piazza Garibaldi. Si tratta di un venticinquenne di nazionalità egiziana (H.A. le sue iniziali), finito nel carcere del Coroneo nel corso della notte, che aveva venduto lo stupefacente a un altro venticinquenne, questa volta di nazionalità marocchina. I carabinieri sono intervenuti e hanno sorpreso lo spacciatore in flagranza di reato. Una volta controllato sul posto, sono spuntati anche diverse decine di euro in contanti, evidentemente parte dell'incasso proveniente dalla droga venduta. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

