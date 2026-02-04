Un giovane di 26 anni, di origine russa, è stato arrestato dopo aver causato il caos in un bar di Jesi. L’uomo era andato lì per bere e, visibilmente ubriaco, ha iniziato a dare fastidio ai clienti. Quando i carabinieri sono intervenuti, lui si è scagliato contro di loro, ferendoli con calci e pugni. Alla fine, è stato portato via in manette.

Da Fermo a Jesi per ubriacarsi al bancone del bar. Così un 26enne di origine russa ha dato problemi lunedì pomeriggio all’interno del pubblico esercizio nell’area di servizio di via Marconi. La barista, visto il suo stato, si è rifiutata di dargli da bere e il giovane ha iniziato a lanciare oggetti infastidendo anche la clientela. Dal bar hanno chiamato il 112 ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri. Il 26enne inizialmente si sarebbe calmato poi si sarebbe avventato contro i militari danneggiando anche un dispositivo in uso all’Arma. Il giovane non voleva dare loro i documenti ed è iniziata una colluttazione che ha portato al ferimento di due militari poi medicati in ospedale con 4 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco nel bar, si scaglia contro i carabinieri e li ferisce: arrestato

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti durante un controllo antidroga ai Giardini Speyer.

