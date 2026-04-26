Ubriaco alla guida danneggia tre auto e causa una fuga di gas denunciato un 30enne

Nella notte a Valverde, un uomo di 30 anni è stato denunciato dopo aver causato danni a tre veicoli e una fuga di gas. Secondo quanto riferito, era alla guida in stato di ebbrezza e ha provocato l’incidente che ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Gravina di Catania. Sul posto sono stati rilevati i danni ai veicoli e la fuoriuscita di gas, che ha richiesto interventi di sicurezza.

Notte movimentata a Valverde, dove i carabinieri di Gravina di Catania sono intervenuti a seguito di un incidente stradale. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, l’uomo, un 30enne del posto, avrebbe perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro tre veicoli in sosta, causando.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sezze, perde il controllo dell’auto e danneggia tre vetture in sosta: denunciato 34enne, era ubriaco…ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 34 anni di Sezze, già noto alle forze di polizia, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri della... VIDEO | Incendio doloso distrugge due auto e danneggia una tubazione del gas: denunciato 57enneI vigili del fuoco hanno domato le fiamme prima che la perdita di gas innescata dal rogo provocasse conseguenze più gravi I carabinieri della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ubriaco al volante provoca un incidente e danneggia cartello stradale e muretto: 21enne denunciato; Incidente a Ciriè: auto tampona vettura dei carabinieri, viene sequestrata dopo l'alcoltest; Terni, in fuga con l'auto d'epoca si schianta contro una vettura in via Mazzini: 24enne in ospedale, feriti due carabinieri; Danneggia 5 auto della Polizia di Stato, 28enne arrestato a Ventimiglia. Ubriaco al volante provoca un incidente e danneggia cartello stradale e muretto: 21enne denunciatoROVIGO - Un 21enne di Bergantino è finito ne guai per essere stato protagonista di un incidente stradale ed essere risultato positivo all'alcoltest. È uno dei rilievi ... ilgazzettino.it Marassi, automobilista ubriaco urta auto in sosta e danneggia un veicolo a GPL: strada chiusa per fuga di gasL'impatto è avvenuto poco prima delle 15 in via Robino, all'altezza del civico 86. Il conducente trasportato al San Martino in codice giallo ... lavocedigenova.it Panico sull'aereo Ryanair da Londra a Bari, ubriaco a bordo semina il panico: volo dirottato a Venezia https://www.quintopotere.it/panico-sullaereo-ryanair-da-londra-a-bari-ubriaco-a-bordo-semina-il-panico-volo-dirottato-a-venezia/ - facebook.com facebook L'uomo, ubriaco e in evidente stato di agitazione, non avrebbe accettato la fine della relazione. In passato In passato l'avrebbe già minacciata con un coltello x.com