Ubriachi incidenti e violenze in tutta la provincia di Como | è stato un sabato notte movimentato
Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, la provincia di Como ha visto un aumento di interventi di soccorso a causa di episodi legati all’alcol, incidenti e comportamenti violenti. Diversi interventi hanno riguardato persone in stato di alterazione, con alcune coinvolte in incidenti stradali e altri soggetti coinvolti in episodi di violenza. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza.
Notte movimentata quella tra il 25 e il 26 aprile in provincia di Como, segnata da numerosi interventi dei soccorsi tra intossicazioni etiliche, incidenti stradali e episodi violenti. Il dato più evidente resta quello degli ubriachi soccorsi: almeno cinque i casi registrati nell’arco di poche ore.🔗 Leggi su Quicomo.it
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