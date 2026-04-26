Ubriachi incidenti e violenze in tutta la provincia di Como | è stato un sabato notte movimentato

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, la provincia di Como ha visto un aumento di interventi di soccorso a causa di episodi legati all’alcol, incidenti e comportamenti violenti. Diversi interventi hanno riguardato persone in stato di alterazione, con alcune coinvolte in incidenti stradali e altri soggetti coinvolti in episodi di violenza. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza.