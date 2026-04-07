Controlli in tutta la provincia nel weekend di Pasqua arresti incidenti e sanzioni | fermato un uomo con coltello in centro

Durante il fine settimana di Pasqua, i controlli delle forze dell'ordine sono stati intensificati in tutta la provincia. Sono stati effettuati numerosi posti di blocco, con alcuni interventi che hanno portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di un coltello nel centro cittadino. Sono stati inoltre segnalati incidenti e sono state applicate diverse sanzioni amministrative. Il piano si inserisce in un'operazione coordinata dalle autorità locali, con il coinvolgimento di centinaia di militari distribuiti nelle 51 stazioni della provincia.

Sulla linea tracciata in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i carabinieri del Comando provinciale di Verona hanno avviato un piano straordinario di controllo del territorio su tutta l'area scaligera, che coinvolge centinaia di militari operanti nelle 51 stazioni Carabinieri e 6 compagnie presenti sul territorio, supportati da gazzelle e motociclisti dei nuclei radiomobile, dagli assetti S.O.S. (squadre operative di supporto), dai carabinieri forestali e dai reparti specializzati dell’Arma (NAS e NIL), particolarmente attivi in questi giorni per assicurare i controlli nei settori ambientale, sicurezza dei locali d’intrattenimento e filiera alimentare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Incendi, sanzioni, incidenti e verifiche nel weekend della polizia localeLa polizia locale di Verona ha concluso un fine settimana di attività svolte tra le 7 di venerdì 16 gennaio alle 7 di oggi.

Napoli, blitz anti-droga in centro: sei arresti. Acquirenti da tutta la provinciaBlitz antidroga della Polizia di Stato, questa mattina, nel cuore di Napoli: sei persone, di età compresa tra i 35 e i 50 anni, sono state raggiunte...

Temi più discussi: Pasqua blindata tra strade e ferrovie: controlli a tappeto in tutta la provincia; Pasqua sicura, più controlli in tutta la provincia; Cagliari, controlli a tappeto in tutta la provincia: arrestato un 53enne per il furto di una Vespa; Liste d’attesa, recupero al 95%: anticipi e controlli in tutta la regione.

Controlli in tutta la provincia nel weekend di Pasqua, arresti, incidenti e sanzioni: fermato un uomo con coltello in centroIl piano straordinario messo in atto dai carabinieri ha riguardato tutta la provincia di Verona. Oltre 400 persone identificate, più di 160 veicoli controllati, 15 persone denunciate per guida in stat ... veronasera.it

Controlli in 558 mense ospedaliere, quasi la metà non in regola: trovati insetti e alimenti in cattivo statoControlli dei Carabinieri NAS nelle mense ospedaliere: il 42,7% delle strutture non è risultato conforme agli standard igienico-sanitari. virgilio.it

"Questa mattina, ancora Porta Capuana. I controlli in piazza, e dietro l’angolo é un continuo ripetersi di reati: Un tizio avvicinato dalla donna, viene accerchiato e rapinato! Non se ne può più!" - facebook.com facebook

#Roma. Controlli contraffazione all'Esquilino, sequestrate calzature per bambini -- #GdF x.com