TXT conquista il Giappone | record storico con 14 primi posti Oricon

Il gruppo musicale TXT ha raggiunto un traguardo importante in Giappone, ottenendo il 14esimo primo posto consecutivo nelle classifiche Oricon settimanali. Si tratta di un record storico per la band, che continua a ottenere riconoscimenti nel mercato discografico giapponese. La loro presenza nelle classifiche si conferma stabile e in crescita, confermando il successo che hanno riscosso nel paese.

? Cosa sapere I TXT raggiungono il 14esimo primo posto consecutivo nelle classifiche settimanali Oricon in Giappone.. Il gruppo stabilisce un record storico superando la soglia dei 10 titoli per artisti stranieri.. I TXT hanno sancito un primato senza precedenti nelle classifiche musicali giapponesi raggiungendo il 14esimo disco consecutivo al vertice della classifica settimanale Oricon. Il traguardo storico è stato ufficializzato con l’ingresso del nuovo mini album 7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns alla posizione numero 1. Il successo ottenuto dai musicisti internazionali si inserisce in una serie di successi iniziata nel 2020, consolidando una posizione di dominio che non ha eguali per artisti stranieri nel mercato nipponico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - TXT conquista il Giappone: record storico con 14 primi posti Oricon Notizie correlate Leggi anche: TWICE conquista il Nord America: record storico con 550.000 fan Leggi anche: TXT trionfano su Music Core: Stick With You conquista il primo posto