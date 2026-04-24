TWICE conquista il Nord America | record storico con 550.000 fan

Il gruppo musicale TWICE ha completato un tour in Nord America con 35 tappe, attirando complessivamente 550.000 spettatori. La tournée si è conclusa il 18 aprile, segnando un record di presenze per il gruppo in questa regione. I concerti si sono svolti in diverse città, registrando un'affluenza significativa in ogni data. La band ha ottenuto risultati senza precedenti nel continente, consolidando la propria presenza internazionale.

? Cosa sapere I TWICE registrano 550.000 presenze in 35 date del tour nordamericano concluso il 18 aprile.. Il record per gruppi femminili K-pop precede le esibizioni al Japan National Stadium di Tokyo.. Circa 550.000 spettatori hanno riempito le arene nordamericane per il tour THIS IS FOR dei TWICE, sancendo un primato storico per i gruppi femminili del K-pop nel continente. La conclusione della tappa in Nord America, avvenuta lo scorso 18 aprile, ha messo in luce una domanda di mercato superiore alle aspettative iniziali. Il gruppo ha infatti completato un percorso che ha toccato 20 città diverse attraverso ben 35 date totali. Il programma originale prevedeva infatti solo 22 concerti, ma la necessità di rispondere all’enorme entusiasmo del pubblico ha costretto a inserire ulteriori esibizioni nel calendario mondiale delle ragazze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - TWICE conquista il Nord America: record storico con 550.000 fan Notizie correlate Pechino Express: record storico con 573.000 spettatoriI dati di ascolto registrati tra marzo 2025 e marzo 2026 delineano un televisivo in evoluzione, dove la competizione per l’attenzione dello... MODYSSEY conquista il mercato: 300.000 copie nel debutto recordIl gruppo MODYSSEY ha segnato un debutto di enorme impatto commerciale, posizionandosi come la seconda nuova realtà musicale più venduta dell’anno in...