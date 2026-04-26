Tutto in diretta poi il silenzio | il malore di Clavicular che riaccende un dibattito scomodo

Durante una diretta televisiva, l’atleta si è improvvisamente accasciato a terra, davanti a centinaia di spettatori. Dopo pochi secondi, lo schermo si è bloccato e è calato il silenzio, interrompendo l’evento. La trasmissione è stata immediatamente sospesa, mentre i presenti si sono riuniti per capire cosa fosse successo. La situazione ha generato discussioni sulla gestione degli imprevisti durante le trasmissioni in diretta.

Tutto accade in diretta, davanti a centinaia di spettatori: poi lo schermo si blocca e cala il silenzio. Il malore del creator noto come Clavicular ha scosso i social, trasformando uno streaming in un caso globale, con il giovane, di appena 20 anni, che è stato ricoverato in ospedale dopo una sospetta overdose avvenuta durante una diretta. Le immagini circolate online mostrano momenti di forte confusione prima dell’interruzione per forze di causa maggore- Il protagonista della vicenda è Braden Eric Peters, conosciuto online come Clavicular, figura nota in alcune community digitali. Durante una diretta streaming, il giovane ha iniziato a mostrare comportamenti anomali: appariva disorientato, si toccava la testa e la schiena, mentre le persone presenti gli chiedevano se avesse bisogno di aiuto.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Tutto in diretta, poi il silenzio: il malore di Clavicular che riaccende un dibattito scomodo Notizie correlate Malore in diretta per Clavicular: il creator del “looksmaxxing” Braden Eric Peters ricoverato per sospetta overdoseLa diretta si interrompe di colpo, il video si blocca e gli spettatori restano davanti a uno schermo muto. Nuova centrale idroelettrica sul Vajont: il progetto che riaccende il dibattito sulla diga della memoriaA più di sessant’anni dal disastro del 9 ottobre 1963, l’acqua del Vajont torna al centro di un nuovo progetto industriale: la società Welly Red srl... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Mancini beffato, prima vince il campionato poi un ricorso riapre tutto; Calcio Live News: in campo Bologna-Roma (0-2), entra Dybala per Malen; Calcio Live News: il campionato riparte della sfida del Maradona, in campo anche all'estero; Calcio Live News: Ranieri lascia la Roma, la risposta di Gasp, la Serie A riparte stasera al Maradona. Pagelle #Bologna- #Roma: Ravaglia timoroso, Joao Mario sbaglia tutto. Malen inarrestabile! x.com Sotto 2-0 ribaltano tutto, poi l'incredibile: subiscono il 3-3 all'ultimo secondo e vincono con un rigore ai supplementari Jary Carzaniga - facebook.com facebook